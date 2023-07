Scontro auto-moto a Celle: centauro in codice rosso al Santa Corona con l'elisoccorso

La macchina dei soccorsi nella mattinata di oggi, intorno alle 10.00, si è messa in moto per un incidente a Celle Ligure.

Secondo quanto riferito, si tratta di uno scontro tra una moto e un’automobile lungo la via Aurelia nel tratto di ponente in località Roglio: ad avere la peggio il centauro che, dopo le prime cure dei sanitari, è stato trasportato con l’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola con un’ambulanza, i Vigili del fuoco di Savona, l’automedica del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso.

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: segnalate code tra Varazze e Celle.