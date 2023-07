Si è verificato un incidente stradale intorno alle 13.00 in via Piave all'incrocio con via Abba.

Un'auto infatti si sarebbe scontrata contro una moto guidata da un 18enne.

Immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona che ha trasportato il giovane in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi del caso.