Dalla Regione 278mila euro per l'integrazione di persone sorde e con ipoacusia

Via libera di Regione Liguria all’avviso pubblico per selezionare e finanziare progetti sperimentali per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con lo stanziamento di 378.051 euro assegnati alla Liguria a seguito del riparto del Fondo nazionale.

“L’intenzione è quella di proseguire nella direzione tracciata dalle precedenti edizioni in cui sono stati avviati progetti innovativi, come Comunic@salute – spiega l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone - annoverati tra le best practices italiane e replicati successivamente in altre regioni. Offrire servizi innovativi vuol dire riuscire a rispondere sempre più adeguatamente ai nuovi bisogni emergenti, sfruttando tra l’altro l’uso delle tecnologie più avanzate. Si tratta di un ulteriore passo verso la più ampia inclusione, che va dai servizi di emergenza a quelli ricreativi. Inoltre l’abbattimento delle barriere, siano esse sensoriali o di altra natura, va a vantaggio di ogni cittadino, anche in assenza di disabilità”.