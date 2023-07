Finale, stop musica da mezzanotte nei dehor, la minoranza: "Misura incoerente con la promozione turistica"

" Un’altra ordinanza frutto della paura quella emessa pochi giorni fa dall’amministrazione Frascherelli che vieta la musica dal vivo nei dehor dopo la mezzanotte per il panico di possibili cause legali derivanti dalla sentenza di Brescia ".

" Un’ordinanza che appare illogica, intempestiva e poco coerente con il regolamento comunale in materia " aggiungono dai banchi dell'opposizione, rilevando come " sarebbe bastato farlo opportunamente rispettare (il regolamento stesso, ndr) magari accompagnando le verifiche con la presenza di quel vigile di quartiere che chiediamo da tempo ".

Ma non solo. Per la minoranza l'atto striderebbe con le altre politiche della maggioranza stessa, " incoerente con la tanto apprezzata attività di promozione in chiave turistica, prontamente abbandonata a favore delle città vicine che potranno scegliere quale linea adottare e, nel caso, farlo senza il dannoso clamore di una giunta che si contraddice solo per la narcisistica ricerca degli applausi ".

"Invitiamo la maggioranza consiliare della città a visitare i paesi vicini che godono di una movida attenta e divertente in grado di generare emozioni intense ai loro ospiti, per tutte le fasce di età, come potrà confermare ogni genitore finalese - aggiungono - Al contrario Finale eccelle per il consueto grigiore, un lento declino volto solamente a consolidare una monocoltura turistica che, per quanto importante, non può rimanere la sola".