Tpl, a giorni un tecnico esterno per accompagnare il cda nell'iter di nomina del direttore generale

Un “traghettatore”, un tecnico esterno, come è stato chiesto dalle organizzazioni sindacali, che svolga le funzioni gestionali dell'azienda, nel momento che dovrà portare all'affidamento in house, finché non verrà avviato e completato l'iter per la selezione e nomina di un direttore generale.

Secondo indiscrezioni uno tra i nomi più quotati sarebbe quello di Enrico Sassi, attualmente direttore di Confservizi Liguria, sindacato d’impresa che associa in Liguria 26 aziende di servizi pubblici locali.

Nei primi giorni della settimana prossima il presidnete Franceri avrebbe in programma una serie di consultazioni interne all'azienda per avviare subito dopo i colloqui con i potenziali candidati, tra i quali ci sarebbe Sassi. Obiettivo avere l'incarico tecnico coperto in tempi brevi e in tempi altrettanto brevi fare il bando per la selezione del direttore generale.

Nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo cda. Il Comune di Savona ha ottenuto la nomina del presidente Franceri. Gli altri componenti del cda sono l'ex sindaco di Loano Luigi Pignocca, in rappresentanza del Ponente, notoriamente vicino a Vaccarezza, Gabriele Vercelli per il Levante, al quale il consigliere regionale aveva affidato l'incarico di coordinatore della lista dell'ex candidato sindaco di Savona Angelo Schirru. Il quarto componente è l’avvocato Loredana Scalmana (nella giunta Berruti aveva avuto l'incarico nel cda di Opere sociali), mentre per Gtt è nel cda Serena Lancione.