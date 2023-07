Lions Club Vado Ligure-Quiliano "Vada Sabatia": Maurizio Barbero è il nuovo presidente

Il Lions Club Vado Ligure - Quiliano "Vada Sabatia" dà inizio al nuovo anno lionistico. Giovedì 29 giugno si è svolta, a Savona presso l'agriturismo Agriotto, la serata del passaggio delle cariche dove il past president Carolina Gaggiolo, dopo i dovuti ringraziamenti, ha consegnato il martelletto alla nuovo presidente Maurizio Barbero.

Una situazione pandemica lasciata alle spalle, ha permesso la ripartenza a 360 gradi, anche grazie alla politica del service "insieme possiamo".

Il 19 luglio 2022 il Lions Club "Vada Sabatia" di Quiliano-Vado Ligure, ha avuto il piacere di ospitare i partecipanti agli Scambi Giovanili “Campo delle Alpi e del mare”.

Martedì, 25 Ottobre 2022 La Regione Liguria e i distretti Lions, hanno avuto l'occasione di rilanciare il service di rilevanza nazionale e multidistrettuale ‘IL BARATTOLO DELL’EMERGENZA’.

Venerdì 25 novembre il Lions Club Vado Ligure Quiliano "Vada Sabatia" ha voluto presenziare insieme ad altre associazioni alla giornata dedicata all'eterno problema della violenza sulle donne.

Sabato 17 Dicembre il Lions Club Vado Ligure Quiliano "Vada Sabatia" ha voluto essere presente insieme ad altre associazioni al mercatino di Natale dove ha presentato un cane che riconosce le persone affette da diabete.

Il 10 febbraio a Valleggia ed il 25 febbraio a Vado Ligure si è svolto il carnevale con sfilate di maschere e sbandieratori.

Il Lions Club Vado Ligure Quiliano, nell'ambito del progetto "Insieme possiamo" si è reso disponibile insieme alle altre assistenze sul territorio per garantire il servizio d'ordine durante le manifestazioni.

Il 16 Marzo a Quiliano si è svolta la premiazione con la consegna dei diplomi per il concorso legato al tradizionale Poster per la Pace nella scuola di Quiliano. Contestualmente il Lions Club Vado Ligure Quiliano, nell'ambito dello storico progetto ha consegnato le bandiere tricolori per ricordare la nostra patria.

Il 22 Marzo a Vado Ligure si è tenuta la presentazione del libro di racconti "Quasi per ridere" scritto dalla socia Lia Ciciliot. Il ricavato della vendita del libro è stato interamente devoluto al Centro Aiuto alla Vita di Savona per l'acquisto di latte in polvere per neonati.

Il 24-25-26 di marzo i medici soci del Lions Club hanno fornito assistenza sanitaria al torneo inclusivo (aperto a scuole, centri diurni e residenziali) internazionale sperimentale di hockey 5 a Cairo Montenotte, organizzato dall'ASD Pippo Vagabondo.

Sabato 6 maggio 2023 il Lions Club Vado Ligure Quiliano ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla ASL 2, sulla prevenzione della maculopatia e del diabete, promuovendo lo sviluppo dell'utilizzo del barattolo dell'emergenza.

Lunedì 8 maggio 2023 il classico incontro con gli studenti delle scuole medie sull’educazione stradale, indetto dai Lions Club di Vado Ligure- Quiliano e Spotorno-Noli, colla collaborazione delle Forze di Polizia che, insieme alla Croce Rossa, hanno arricchito la festa portando la loro esperienza sul campo.

Venerdì 26 maggio è stato indetto il 2° Torneo di Sudoku dal Lions Club Vado ligure Quiliano Vada Sabatia e realizzato in collaborazione con i Lions Club della Zona 3 B. Quest'anno erano altresì presenti, oltre alle più pregiate cariche lionistiche, i lions club Albissola Marina, Albisola Superiore e il Valbormida. Il ricavato della serata è stato devoluto alle popolazioni vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna.

Domenica 28 maggio sempre con i Lions Club della Zona 3 B si è organizzata la camminata in prevenzione alla patologia del diabete.

Maurizio Barbero, in qualità di nuovo presidente, ha voluto dare spazio nella sua squadra a giovani soci, per dare loro opportunità di crescita lionistica. La squadra sarà così composta dal segretario Alessandro Nari, dal cerimoniere Alessia Berruti, dal censore Lia Ciciliot, e come unica riconferma, lo storico tesoriere Pino Bernat.