Genoa, porte girevoli: fuori Semper e Vodisek, Leali e Sommariva alle spalle di Martinez

Dovrebbero essere in un numero di circa otto i giocatori nei piani della società da inserire per "adeguare" la rosa del Genoa alla prossima Serie A e raggiungere senza patemi l'obbiettivo di una salvezza tranquilla.

Un obiettivo che si intende traguardare senza troppe difficoltà ma coi piedi ben saldi a una realtà che, al momento, non permette ancora al club di Villa Rostan di concedersi a follie o passi più lunghi della gamba. Come d'altronde ha rivelato l'ultimo bilancio approvato, sul quale pesano ancora diversi ingaggi per cui sarà necessario lavorare col calciomercato in uscita.

In questi giorni si è cominciato dalla porta, dov'è arrivata la prima cessione: quella dell'estremo sloveno Vodisek che passerà agli austriaci del WSG Tirol, che accoglieranno anche l'attaccante polacco ventenne Buksa, lo scorso anno in prestito insieme a Filippo Melegoni ai belgi dello Standard Liegi (società del gruppo 777).

A lasciare il rossoblù pare essere destinato anche il collega Adrian Semper. L'ex Chievo avrebbe espresso la volontà di andare a giocare e su di lui ci sarebbe sempre il mirino del Como. Una cessione (da stabilire la formula visto che il Genoa potrebbe optare per non privarsi definitivamente di un portiere affidabile ma anche di prospettiva) che darebbe via a una rivoluzione alle spalle di Martinez.

Secondo dello spagnolo dovrebbe essere Nicola Leali, in scadenza con l'Ascoli dove ha vissuto un'ultima stagione in chiaroscuro anche a causa di una frattura a un braccio, mettendo comunque insieme 25 presenze in campionato.

Per il ruolo di terzo portiere dovrebbe invece essere la volta di un ritorno di una vecchia conoscenza (che andrebbe a occupare lo slot di un giocatore cresciuto nel vivaio), ossia il classe '97 Daniele Sommariva che nel Pescara di Zeman quest'anno ha messo insieme 11 presenze da titolare.