Samp, ok dalla Covisoc per l'iscrizione alla Serie B: società al lavoro per allestire la squadra

La Sampdoria è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie B. Nella giornata di ieri il club di Corte Lambruschini ha ricevuto la comunicazione della Covisoc che ha di fatto ratificato il via libera all'iscrizione dopo la consegna dell'apposita documentazione avvenuta il 20 giugno scorso.

I blucerchiati prenderanno così regolarmente parte al campionato che partirà il prossimo 18 agosto, mentre il debutto ufficiale della compagine guidata da Andrea Pirlo è in programma nel fine settimana del 12-13 agosto quando scatterà la Coppa Italia: per l'occasione al "Ferraris" arriverà il Sudtirol.

La società è chiamata ora ad allestire una squadra più competitiva possibile tenendo conto delle difficoltà che la nuova proprietà dovrà fronteggiare nell'ottica della ristrutturazione del debito. "Sappiamo da dove veniamo e le difficoltà che ci possono essere - ha dichiarato mister Pirlo nel corso della sua presentazione ai media - non possiamo dire che possiamo arrivare in A direttamente, ma quello deve essere il nostro sogno". "La squadra? Abbiamo le idee chiare - ha aggiunto Nicola Legrottaglie, head of performance del club - Bisognerà creare il giusto mix tra giocatori che conoscono le dinamiche di questo calcio e giovani promesse: puntiamo molto sugli Under 23".

All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice che vedrà proprio Pirlo e Legrottaglie a confronto con la proprietà per discutere di quella che sarà la linea da seguire durante la campagna acquisti. Nel frattempo la società ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che la legava a Murillo: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Fabián Murillo" la nota ufficiale diffusa dal sodalizio blucerchiato.