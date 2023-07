Diano Marina, nominato il nuovo parrocco: è Don Luca Gabriel, in arrivo dalle parrocchie delle frazioni di Albenga

Foto di Silvio Fasano. In allegato le foto di Don Gianfranco Minasso

Il Vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti ha oggi nominato il nuovo parroco di Diano Marina (unica parrocchia della cittadina balneare, dedicata a Sant'Antonio Abate) don Luca Gabriel, attuale prevosto delle parrocchie di Santa Margherita in Lusignano e quella di San Fedele (frazioni di Albenga) dedicata ai santi Simone e Giuda.

Il parroco uscente di Diano Marina è don Gianfranco Minasso, ordinato sacerdote nel 1975 personalmente da Papa Paolo VI, a Roma. Da allora ebbe l'incarico di vice parroco per diventare presto parroco di Diano Marina sino ai giorni nostri. Don Minasso, raggiunto il limite di età ha presentato al Vescovo le dimissioni. Di qui la conseguente nomina di don Luca Gabriel a sostituirlo.

Don Gianfranco mancherà a generazioni di fedeli dianesi. A loro ha lasciato un ricordo di parroco pronto ad ascoltarli rendendosi sempre presente.

Don Luca, invece, proviene dalla segreteria del Vescovo Mario Olivieri, divenendo poi viceparroco di don Ivo Raimondo a San Michele in Albenga, e prendendo poi possesso delle parrocchie delle due frazioni, le quali resteranno per brevissimo tempo sguarnite in attesa del nuovo parroco.