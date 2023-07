Spettacolo in cielo: lunedì 3 luglio c’è la Superluna più grande dell’anno

Notti di nuovo magiche, al calar del sole, con la Luna che diventerà una Superluna lunedì 3 luglio. Sarà la più grande dell’anno e apparirà più luminosa e vicina che mai.

Il termine “Superluna” non è scientifico in quanto l’esatta definizione del momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra si chiama “perigeo lunare”, ma è utilizzato per indicare una Luna che si trova in una condizione di Luna piena e allo stesso tempo transita ad una distanza minima dalla Terra, ovvero a circa 356mila km. E sono coincidenze molto rare, durante l’anno.

La cosa bella è che lo spettacolo sarà visibile anche ad occhio nudo dopo il tramonto, regalando un effetto ancora migliore rispetto alla Luna di Fragola di giugno.

Avrete capito che ogni plenilunio possiede un nome dal significato particolare e quello di luglio non fa eccezione. L’appellativo Luna del Cervo, o Buck Moon, fu ideato da alcune tribù di nativi americani per riferirsi alle corna dei cervi maschi, che proprio in questo periodo tendono a raggiungere le dimensioni massime.

Non si tratta però dell’unico soprannome: altre tribù chiamavano questo evento Luna del Tuono (Thunder Moon), per via dei temporali che diventano più frequenti nei mesi estivi.

Come detto, la Luna del Cervo sarà la più grande e luminosa dell’anno e farà da apripista ad una serie di altre, tutte in date comprese tra l’estate e l’inizio dell’autunno: 1° agosto, 31 agosto e 29 settembre. Avere due momenti di Luna piena in uno stesso mese non avviene tutti gli anni e sarà quindi un evento speciale.