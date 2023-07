“West Coast Meeting Loano”, conclusa l'edizione 2023: "Giornate intense, ma anche momenti di riflessione"

Dal 27 giugno al 1° luglio sono state diverse le occasioni di confronto andate in scena durante la kermesse loanese, una vetrina importante che ha attirato l'attenzione di molti: " In presenza ci hanno seguito oltre 800 persone, circa 6 mila sono state invece le visualizzazioni di chi ha seguito l'evento in diretta online - spiega ancora Scrivano - nel complesso possiamo parlare di circa 30 mila contatti attraverso tutto quello che è stato il cross-posting: numeri impressionanti che testimoniano come la gente abbia anche voglia di riflettere e non solamente di divertirsi ".

Il “West Coast Meeting Loano” si conferma inoltre come una grande occasione di promozione turistica oltre che un'operazione culturale importante: "Per la città è sicuramente una grande operazione di marketing - evidenzia il direttore dell'UPA - ad oggi sono come già detto circa 30 mila le persone entrate in contatto con questa realtà: sia il nome della Marina di Loano che quello della città sono arrivati lontano. Inoltre, le immagini del Meeting non svaniscono con il finire dell'evento ma rimangono a disposizione ancora per diverso tempo".