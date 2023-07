Bologna (Insieme per Carcare): "Degrado nel cimitero, l'erba alta copre le tombe"

Degrado nel cimitero: la denuncia arriva da Franco Bologna, ex sindaco e attuale consigliere di opposizione del gruppo Insieme per Carcare.

"Da una settimana a questa parte numerosi cittadini ci hanno contattato per segnalare questo disservizio - commenta Bologna - Nella fattispecie nei campi delle sepolture in terra viene lamentata l'incuria dello sfalcio dell'erba, così come documentata dalle fotografie, inviate dalla popolazione".

"Ricordo come in caso di difficoltà operative ero io stesso, e prima di me Giorgio Martini, ad eseguire di persona i lavori di piccola manutenzione" conclude Bologna.