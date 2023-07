Cimitero Carcare, la giunta risponde alla minoranza: "Prevista la manutenzione, invitiamo il consigliere Bologna a tirarsi su le maniche con noi"

"Quattordici anni per 'farsi carico delle istanze' dei cittadini e ora in un mese si pretende dall'attuale maggioranza la risoluzione di tutti i problemi del Comune? Ci vuole un bel coraggio".

La giunta comunale di Carcare guidata dal sindaco Rodolfo Mirri ha voluto rispondere alla denuncia del consigliere del gruppo di minoranza Insieme per Carcare Franco Bologna sullo stato in cui versa il cimitero carcarese.

"Ma ancora più coraggio sapendo esattamente chi ne è responsabile. Responsabile dell'attuale condizione finanziaria, che non permette di spendere un solo euro, responsabile dell'allontanamento dall'interesse nel risolvere i problemi e nel 'dare una mano' da parte delle associazioni di volontariato che in questi anni si sono sentite 'abbandonate' dall'amministrazione precedente e responsabili, nonostante la bastonata presa alle recenti elezioni, di continue falsità ed omissioni nelle loro dichiarazioni - continua la giunta - Sanno benissimo il problema attuale con il custode del cimitero, sanno benissimo che l'ascensore del cimitero ad oggi non funziona e sanno benissimo che gli operai del Comune impegnati in manutenzione, non certo per colpa nostra, sono rimasti in due".

"Vorremmo tranquillizzare il Consigliere Bologna, Sindaco per ben due mandati e Vicesindaco nell'ultimo, che è stata prevista opera di manutenzione in settimana anche con l'aiuto di alcune associazioni. È fatto noto che in questo mese cittadini e membri della nuova maggioranza abbiano dato una mano nel rendere decoroso il nostro Comune. Forse dà fastidio il fatto che questo prezioso aiuto arrivi subito dopo le elezioni e che mette male tacciarlo di populismo o demagogia sarebbe stato molto criticabile se, per esempio, qualcuno dell'attuale maggioranza avesse effettuato opere di tinteggiatura con tanto di tute da lavoro e pennelli a ridosso dei seggi e ad una settimana dalle elezioni - proseguono - Visto che in passato, caro Consigliere Bologna, come da lei dichiarato, aiutava nell'eseguire opere di manutenzione al cimitero (frase che certifica che le difficoltà non sono figlie dell'attuale amministrazione) la invitiamo ad unirsi a noi a darci una mano e a tirarsi su le maniche come ha fatto a ridosso delle ultime elezioni a caccia di consensi. Ancor più visto che per ora lei e la sua vecchia amministrazione ne siete gli unici effettivi responsabili".

"Infine vorremmo dirle un'ultima cosa: tempo al tempo, non abbiate fretta di vedere il cambiamento arriverà, non vi preoccupate. Volenti o nolenti noi andiamo avanti. Abbiamo cinque anni per dimostrare alla vostra minoranza ma in primis a tutta la cittadinanza carcarese un radicale cambiamento nei modi e nei contenuti. Fatevene una ragione" concludono.