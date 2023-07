Genoa, ecco "Mare Dentro": svelata la nuova maglia firmata Kappa

Difficile era trovare una collocazione che meglio potesse rappresentare la vocazione marinara della città di Genova, un legame col mare consacrato ancora di più in questi giorni dall'ultimo atto della Ocean Race.

Un legame che il Genoa porterà addosso nella prossima stagione con la nuova maglia firmata Kappa ribattezzata "Mare Dentro" nel video emozionale di presentazione.

Dal palco centrale del Grand Finale dell'Ocean Park della Fiera la società, rappresentata dall'ad Blazquez e dal dg Ricciardella, e lo sponsor tecnico, col insieme al vicepresidente di BasicNet Alessandro Boglione, hanno presentato la nuova tenuta da gioco, indossata per la sua "prima" da Morten Frendrup che, dopo un anno con gli inglesi di Castore, torna a essere firmata dalla torinese Kappa.

Scollo a V con lo slogan "dall'inizio per sempre" impresso sul retro appena sotto il colletto, tradizionali quarti di un rosso brillante e di un blu profondo con una texture di sfondo che ricorda il movimento placido delle onde. Presenti ovviamente i loghi della ditta italiana sulle maniche e sul lato destro della maglia specularmente allo stemma del Vecchio Balordo, alti verso le spalle.

«Il concetto alla base del lancio è il “mare dentro”, come elemento naturalistico del capoluogo ligure e, ancora più, come condizione quasi esistenziale in cui ogni tifoso è goccia e parte integrante di una comunità» si legge nella nota congiunta di società e sponsor tecnico.

Questa la linea della maglia che il Grifone indosserà nel prossimo campionato di Serie A 2023/'24, primo effetto del nuovo accordo di sponsorizzazione tra il club più antico d’Italia e il brand degli Omini che sarà valido per le prossime cinque stagioni sportive prevedendo l’abbinamento dell’immagine del Club con i marchi del gruppo BasicNet (Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga e Sebago) i cui prodotti saranno utilizzati da tutte le rappresentative di pertinenza, maschili, femminili e giovanili, per le attività sportive e nel tempo libero.