5 innovazioni tecnologiche che hanno cambiato il nostro modo di vivere il divertimento

All’alba del terzo millennio la tecnologia ha cambiato totalmente il nostro modo di vivere e tutte le operazioni quotidiane hanno subito mutamenti radicali: la mail ha sostituito la lettera, gli acquisti online presso i marketplace hanno accelerato i tempi dello shopping, quotidiani e tv hanno iniziato a trasmettere in streaming, e così via.



Anche nella categoria del divertimento e del tempo libero le cose sono mutate alla velocità della luce, con i social abbiamo messo piede in una realtà virtuale scritta da noi, con i multiplayer abbiamo giocato a distanza di migliaia di km insieme ad altri giocatori, con i casino online abbiamo avuto la possibilità di fare una puntata in diretta live streaming in una sala da gioco autentica, e potremmo continuare a lungo con questo tipo di esempi.



Ecco un’ampia panoramica delle innovazioni tecnologiche che hanno cambiato il nostro modo di vivere il divertimento e il tempo libero negli ultimi 30 anni.

Internet e ADSL: connessione a tutta velocità



Era il 1991 quando il CERN di Ginevra creava il World Wide Web e sviluppava il sistema di lettura ipertestuale HTTP: Hyper Text Transfer Protocol. Internet è diventato ben presto il contenitore di tutto il divertimento presente nel mondo, in qualsiasi forma, l’ADSL ha velocizzato la connessione, consentendo ai software di svilupparsi con una notevole qualità. Era d’obbligo citare la miccia che ha incendiato la rivoluzione tecnologica globale.



I Social Network: quando il virtuale diventa reale



In principio fu Facebook nel 2004 a cambiare il modo di rapportarsi fra le persone, poi arrivarono Twitter e Instagram, che insieme a Tik Tok, Pinterest e altri social Network, digitalizzarono la realtà di tutti i giorni lasciandola raccontare ai miliardi di profili utenti sparsi per il mondo. I Social hanno cambiato radicalmente il nostro modo di divertirci e trascorrere il tempo libero, prima con i giochi, poi con le funzioni e le opzioni per creare storie, editare video, fare fotomontaggi e tanto altro.



Le app: applicazioni a portata di mano



Questa è un’altra evoluzione determinante che la tecnologia ha offerto, perché le app hanno consentito di spostare il divertimento dal pc allo smartphone, che tradotto significa poter vedere la tv, giocare online con gli utenti, entrare in un casinò virtuale, prenotare le vacanze, avere una mappa di ogni luogo presente sulla faccia della Terra durante un viaggio. Avere qualsiasi servizio disponibile sempre a portata di mano.



I giochi live in diretta streaming: fra multiplayer e casinò



Ancora prima della App già erano di moda i giochi multiplayer Open World, basti pensare che Minecraft è il videogioco più venduto di sempre, per comprendere come la tecnologia abbia rivoluzionato l’esperienza ludica nel mondo.



Tra i giochi che hanno spopolato negli ultimi 20 anni ci sono sicuramente i casinò virtuali, non solo perché offrono una vastissima gamma di slot machine realizzate con design grafici tematici (cinema, storia, cartoon, film ecc.) ma anche perché consentono di giocare in diretta live streaming in un casinò autentico, mentre al tavolo il croupier recita le formule abituali tipiche dei casinò. Le app di casinò online sono fra le più scaricate negli ultimi 10 anni.



Piattaforme di streaming video e musica: divertimento e cultura



Per gli amanti del cinema e della musica, seguire i concerti e gli eventi in diretta o guardare un film in anteprima, così come un grande classico, oggi è un’operazione rapita, grazie alle piattaforme di streaming video e musica.



Da Amazon Prime a Netflix, da You Tube a Spotify, cinema e musica sono entrati di diritto nel nostro tempo libero, in un circolo di divertimento culturale che continua ad appassionare sempre più utenti, fomentando le discussioni e le recensioni nei blog ma anche sui social network.