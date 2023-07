Serie tv, una passione che non conosce durata e confini

La popolarità che hanno raggiunto le serie tv al giorno d’oggi è sotto gli occhi di tutti. Un successo che evidentemente si ricollega anche al fatto di essere facilmente fruibili, con le piattaforme dedicate all’intrattenimento in streaming che sono accessibili dietro pagamento di un abbonamento tutto sommato alla portata di tutti. Di serie tv ce ne sono ormai a bizzeffe, ma poche sono state in grado di accomunare longevità e successo: grazie all’approfondimento svolto dalla redazione dell' online casino di Betway , proviamo a scoprire quali sono quelle più note.

Doctor Who, dal 1963 ancora in produzione

Quando si parla di cultura britannica, è inevitabile fare riferimento a Doctor Who. Non si sa nemmeno da dove partire nel descrivere una serie tv che è cominciata nel 1963 ed è attualmente ancora in produzione. Tecnologia sempre al centro delle conversazioni, trame estremamente intelligenti e fini e un Time Lord in grado di rigenerare il suo corpo così tante volte da permette a numerosi attori di susseguirsi e avvicendarsi nella sua interpretazione. Dal 1963 ad oggi, infatti, sono stati ben 63 gli attori che si sono alternati in questa sorta di staffetta.

Colombo, una serie tv impossibile da dimenticare

Anno 1968, una delle serie tv a stelle e strisce più di successo è nata. Stiamo parlando di Colombo, la cui produzione è durata dal 1968 fino al 2003, seppur non in modo ininterrotto. Infatti, la serie tv classica è proseguita fino al 1978, poi una pausa di poco più di un decennio fino alla ripresa nel 1989. Un tipico dramma poliziesco, grazie al quale l’attore Peter Falk è diventato famoso in tutto il mondo.

Impossibile non ricordare i tratti fisici di un personaggio che ha scritto pagine di storia del mondo delle serie tv. Tra l’altro, si tratta di uno show che sta appassionando anche i più giovani, visto che nuovi fan stanno emergendo un po’ in tutto il mondo e serie tv moderne e recenti come Poker Face hanno preso Colombo come vera e propria fonte di ispirazione. Non devono stupire i molteplici riconoscimenti legati all’Emmy Award, anche per via del fatto che in questo show si sono alternati personaggi di grande spessore, tra cui pure il musicista Johnny Cash, Leonard Nimoy, Leslie Nielsen e Donald Pleasence.

Stranger Things, l’idea geniale dei fratelli Duffer

La quinta stagione è già in fase di produzione ed effettivamente le prime quattro sono state non solo un capolavoro, ma anche un successo planetario. Merito del genio dei fratelli Duffer e di una serie che è stata in grado di affascinare milioni di persone per via della sua capacità di mettere in primo piano concetti come la nostalgia e la retromania, in modo particolare in riferimento agli anni Ottanta, miscelando in un cocktail esplosivo Stephen King e Steven Spielberg.

Lost, la prima serie tv dell’epoca moderna

Dal 2004 al 2010 è andata in onda quella che gli appassionati di serie tv considerano la prima serie della nostra epoca. Ed è un prodotto che è rimasto nel cuore di tutti i fan: merito del trio di autori e del fatto che il filone di avventura e dramma si è spesso combinato con il genere thriller, ma anche il genere fantascienza d’autore.

E non deve stupire come tanti appassionati di questa serie tv, dal momento in cui è stata trasmessa la puntata conclusiva il 23 maggio del 2010, abbiano inscenato un vero e proprio dibattito. Le interpretazioni sulla puntata finale sono molteplici e alcune sostengono, in maniera anche piuttosto convinta, che ci possa essere una porticina aperta nei confronti un prosieguo della serie.