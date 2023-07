A10 riaperte al traffico due corsie tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova

Il traffico transita attualmente su due corsie in direzione Genova, dove si registrano 8 km di coda in diminuzione. In direzione Savona, dove attualmente si registrano 2 km di coda, sono invece in corso le operazioni di rimozione del cantiere per riaprire al traffico una seconda corsia. È previsto per le 21:00 il completamento delle attività per il ripristino della piena viabilità del tratto.