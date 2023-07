A10, ripristino piano viabile: attivata deviazione di carreggiata tra Varazze e Celle, code in direzione Savona

Alle ore 6 circa, sull’autostrada A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione del capoluogo di provincia savonese, è stato installato un cantiere che prevede una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta al km 28.

La cantierizzazione si è resa necessaria per consentire le operazioni di ripristino della pavimentazione in seguito allo sversamento di olio idraulico - su entrambe le corsie di marcia - causato da un mezzo durante la notte. Attualmente, nel tratto interessato, si registrano code in direzione Savona.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.