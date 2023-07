Aggressione alle Forze dell'ordine in occasione del derby con l'Imperia: Daspo per sei tifosi dell'Albenga

Sei provvedimenti di “Divieto di accesso alle manifestazioni sportive” - Daspo sono stati emessi dal Questore di Savona nei confronti di altrettanti tifosi dell'Albenga Calcio.

Le disposizioni sono state emesse ed applicate in relazione ai fatti avvenuti in occasione del match tra la compagine ingauna e l'Imperia, disputatosi lo scorso 7 maggio allo stadio "Annibale Riva" di Albenga, nel corso del quale un gruppo di tifosi ha messo in atto una vera e propria aggressione nei confronti delle Forze dell’ordine in servizio.

Queste misure di prevenzione, a cura dalla Divisione Anticrimine, impediranno ai loro destinatari di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, di coppe nazionali ed europee - sia in Italia che negli altri stati membri dell’Unione Europea - nonché gli incontri che vedono impegnata la Nazionale italiana, sia in Italia che all’estero.

Per un tifoso, già colpito da due precedenti divieti della stessa natura, l’ultimo dei quali emesso negli ultimi cinque anni, il provvedimento avrà durata di 10 anni e per altri due, di cinque anni, prevedendo per tutti e tre anche la prescrizione di presentarsi all’Ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza o domicilio, dieci minuti dopo l’inizio del primo tempo e dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo, in occasione degli incontri di calcio dell'Albenga.

Le prescrizioni sono state convalidate dall’Autorità Giudiziaria competente.

Nei confronti di altri due tifosi, la misura avrà la durata di due anni, mentre per un altro, durerà un anno.

Per tali episodi, i sei tifosi destinatari del provvedimento, di età compresa tra i ventidue ed i trentasei anni, subito dopo i fatti erano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.