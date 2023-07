“Mare sicuro”, un bagnate recuperato e 10mila euro di multe agli stabilimenti balneari dalla Guardia Costiera di Savona

Un bagnante recuperato in mare e 7 sanzioni amministrative per un importo totale di 10mila euro a stabilimenti balneari per inosservanza dell’ordinanza balneare: è questo il risultato delle attività svolte lo scorso fine settimana dal personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera nel savonese, nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”.

E’ proseguita nel corso dello scorso week-end l’attività relativa all’operazione “Mare sicuro” che ha visto impiegato il personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera lungo tutto il litorale savonese, organizzato in pattuglie a terra e a bordo di mezzi nautici per la vigilanza delle coste e del mare, in particolare della zona a ridosso della fascia di balneazione.

Nell’ambito dell’attività operativa si è registrata una situazione abbastanza tranquilla in tema di salvataggi e interventi di emergenza in mare. Nella giornata di domenica è stato soccorso a Savona un bagnante che, a causa delle condizioni meteo, non riusciva a ritornare a riva e si era rifugiato sul pontile ERG a circa 300 metri dalla costa. Per il suo recupero, è stata impiegata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera sia la motovedetta CP S.A.R. 864 che il personale dei Vigili del fuoco

Nell’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei bagnanti sono stati ispezionati 15 stabilimenti balneari e sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un importo totale di circa 10mila euro, per inosservanza dell’Ordinanza balneare che disciplina la materia. In particolare, sono state riscontrate, nel corso delle ispezioni, delle carenze nelle dotazioni di primo soccorso che ogni postazione di salvataggio deve mantenere.

Per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.

Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Savona richiama l’attenzione di tutti i bagnanti sulle principali regole prudenziali da rispettare per una fruizione sicura del mare e delle spiagge, in particolare sulla necessità di entrare gradualmente in acqua dopo una lunga esposizione al sole e comunque dopo almeno tre ore dall’ultimo pasto, nonché di prestare particolare attenzione alle condizioni del mare, evitando di fare il bagno quando è esposta la bandiera rossa o con mare agitato e raffiche di vento. "Non può infatti sottacersi come comportamenti imprudenti, oltre a produrre effetti letali, mettano a repentaglio la vita di che presta soccorso, sia per obbligo di servizio che per spirito di altruismo", affermano dalla Guardia Costiera di Savona.