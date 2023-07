Tragedia in spiaggia a Pietra Ligure dove un uomo di 61 anni ha perso la vita in seguito ad un malore mentre stava facendo il bagno in mare.

Erano circa le 16.00 quando i soccorsi sono dovuti intervenire sul litorale pietrese di levante all'altezza dei Bagni Gabbiano. Immediato l'intervento dei bagnini e dei sanitari, ma è stato purtroppo vano ogni tentativo di rianimazione.

Sul litorale presente anche la Capitaneria di Porto per i rilievi del caso.