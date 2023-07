La musica classica ligure sbarca a New York grazie al duo pianistico savonese Buttiero-Frumento

Due concerti, davvero straordinari, coinvolgeranno due musiciste liguri che proporranno, per la prima volta negli Stati Uniti e nella città di New York, le musiche del genovese Cesare San Fiorenzo e del savonese Giuseppe Manzino. Due compositori, il primo dell'Ottocento e il secondo del Novecento, che le due artiste savonesi Elena Buttiero e Anita Frumento stanno proponendo e rivalutando nei loro concerti.

I due concerti americani avranno significati e modalità diverse.

Il 7 luglio il recital si svolgerà nel Queens per i “Friends of Maple Grove”, nella Celebration Hall del centro associativo, e sarà dedicato al cantante d’opera Demetrio “Danny” Meduri che riposa nel cimitero di Maple Grove. Nato in Italia nel 1890, emigrato negli Usa ad inizio 1900, il tenore si è esibito in molti teatri d'opera e in compagnie itineranti ed è stato amico di Enrico Caruso.

Due giorni dopo, il 9 luglio, saranno a Manhattan presso Saint John's in the Village, 218 West 11th Street, con la collaborazione dei “Liguri nel mondo - New York Chapter”.

Elena Buttiero e Anita Frumento svolgono da anni attività di ricerca in campo musicologico. Molti gli spettacoli da loro prodotti dal 2009 ad oggi: “Italia 900: parole e musica del secolo breve”; “Suoni futuri. Omaggio al Futurismo”; “L'Italia nella Grande Guerra: parole e musica tra il 1915 e il 1918” (con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri); “Non sembiava imagine che tace”, concerto per pianoforte a quattro mani e film muto (con il patrocinio del Ministero Beni Culturali); “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”, spettacolo musicale/teatrale.