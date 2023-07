Sfregio al ponte antico di Pontelungo. Un video documenta la gimkana improvvisata (VIDEO)

Un tour improvvisato sul ponte antico di Pontelungo con tanto di video a documentare l'azzardo.

Ad Albenga e dintorni è diventato virale sui social network (ma non solo) un filmato che documenta "on board" il giro di un fuoristrada sulle rovine della struttura ritenuta in passato d’epoca romana, ma in realtà medioevale, che culmina con le scale proprio all'ingresso della Chiesa Santuario di N. S. di Pontelungo.

Un ponte possibile da percorrere a piedi in tutta la sua lunghezza, nonostante il fondo malconcio, trasformatosi per qualche minuto in un terreno da prova speciale di un rally: non proprio l'ideale per un monumento cittadino.