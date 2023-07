Ad Albenga, in piazza dei Leoni si parla di "Estetica a tavola. Dall’Antica Roma a Gualtiero Marchesi"

Ospiti dei due appuntamenti odierni saranno Roberto Pirino, medico, presidente della Fondazione Oddi e delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per Albenga e il ponente ligure, Enrico Dandolo, genero di Gualtiero Marchesi e suo stretto collaboratore in tutto il percorso gastronomico e artistico del maestro, oggi Ceo della Fondazione Marchesi, Alessandro De Blasi, responsabile della mostra “Magiche Trasparenze” a Palazzo Oddo, Sandro Nadalini Ristori, artista e curatore della Galleria d’Arte Ristori ad Albenga, la chef Mirella Porro de Il Posticino, allieva di Gualtiero Marchesi, Giorgio Servetto, chef stellato prima al ristorante Al Nove di Villa della Pergola ad Alassio e ora alla Cantina Praié di Andora, Nicoletta Pellegrinetti del Pernambucco di Albenga e Carolina Vio nell’Osteria Renè di Bastia d’Albenga.

Dal 6 all’8 luglio in piazza San Michele presentazioni di libri, incontri con autori noti al grande pubblico, concerti, spettacoli dal vivo, laboratori per bambini e una mostra di illustrazioni animeranno per un lungo weekend uno dei centri storici più affascinanti e ricchi di storia della Liguria di ponente. Il tutto all’ombra del simbolo per eccellenza di Albenga: le sue secolari torri, ogni giorno testimoni di nuove storie.