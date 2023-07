Estate di appuntamenti anche per la Diocesi di Savona-Noli: concerti, mostre e visite guidate nel Complesso della Cattedrale

Come da consuetudine, anche per questa stagione estiva nelle sere dei giovedì di luglio dalle ore 21 alle 23 il Complesso Museale della Cattedrale aprirà al pubblico ad ingresso libero il Chiostro Francescano, la Cappella Sistina e il bookshop. Inoltre sono previsti alcuni eventi per porre l’accento sulla promozione di tanti giovani che impegnano le loro energie in ambito musicale, nella direzione già intrapresa con successo dallo straordinario recente concerto degli OrchestrAbili in piazza del Duomo.

Il 6 luglio alle ore 21:15 e in replica alle 22:15 nella Sistina il Social Music Project terrà il concerto "Parole e note di bellezza", che avrà per filo conduttore la bellezza e l'armonia. Si esibiranno i giovanissimi Nicole Orlando, Alessio Naccarato, Fabio Perata e Dominik Raso e i giovani Michela Vassallo, Martina Biale, Marta Cipresso, Alice Beltrame, Elena Scasso, Mauro Rabellino e Andrea Marenco con la partecipazione di Sara Iannicelli.

"Stiamo lavorando assiduamente per valorizzare l'arte come educazione - spiega il direttore artistico Dario Caruso - In questo caso la Cappella Sistina è il luogo ideale, dato che rappresenta lo scrigno di storia e bellezza più prezioso della città". Gli organizzatori ringraziano gli istituti comprensivi di Quiliano e Sassello per la collaborazione. L’ingresso sarà libero.

Sul sagrato della Cattedrale Nostra Signora Assunta il 13 luglio il gruppo Raw Mint si esibirà in uno spettacolo di musica pop rock, invece il 20 luglio toccherà al Complesso Bandistico "Antonio Forzano". Il 27 luglio sarà possibile effettuare una visita guidata agli Appartamenti di Pio VII in due gruppi alle 21:15 e alle 22:15. Nel contesto dell'iniziativa "Oltre lo scivolo" della Conferenza Episcopale Italiana nella Cappella Sistina saranno in esposizione gli elaborati del Gruppo Famiglie Ucraine e dei Cavalieri Amici.