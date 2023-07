Laigueglia, conferenza del vescovo Borghetti sulla "Questione gender: una sfida antropologica"

L'evento è il primo appuntamento della rassegna culturale "Di voci e di accordo", organizzata dalla Parrocchia San Matteo in collaborazione con il Comune di Laigueglia, che presenta un ricco programma di concerti, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri e conferenze per tutta la durata dell'estate. La serata tratterà un tema di stretta attualità, da approfondire e che sta sollevando tanto dibattito, anche troppo astioso a volte.

La differenza tra l'uomo, maschio e padre, e la donna, femmina e madre, ritenuta un dato essenziale e imprescindibile della natura umana, è oggi posta in discussione dalla più recente cultura che contesta la naturalità della differenza sessuale e rivendica il diritto di definire altrimenti il genere sessuale di appartenenza. Negli ultimi mesi, poi, si è assistito alla dilagante diffusione di notizie e informazioni su quella che viene oramai definita come "Teoria Gender".

Monsignor Guglielmo Borghetti cercherà di focalizzare con il suo intervento un tema attuale e che appunto fa discutere. Il vescovo di Albenga-Imperia è dottore in filosofia e psicologia, counselor trainer, e fondatore dell’istituto studi e ricerche di Pastoral Counseling. È stato relatore in convegni di psichiatria e psicologia della formazione.

"Ringrazio Don Danilo, per l'impegno costante nella realizzazione di eventi di alto livello, che valorizzano compiutamente le bellezze artistiche delle nostre chiese ed oratori, fondamentale volano per lo sviluppo turistico sotto il profilo culturale di Laigueglia, che dovrà offrire sempre più momenti di intrattenimento qualificato per ospiti, turisti e residenti. L'impegno dell'amministrazione comunale sarà sempre alto per fare in modo che musica, teatro, lettere, filosofia e arti trovino a Laigueglia un terreno fertile per esprimersi ed incontrarsi, lanciando messaggi e valori positivi" così conclude Alessandro Chirivì, consigliere comunale. capogruppo di maggioranza, delegato al coordinamento del calendario degli eventi ed alle manifestazioni culturali del comune di Laigueglia.