Parcheggi di cintura e navette per gli eventi del “Savona Downtown Music Festival”

Un piano della sosta studiato per rispondere alle esigenze del pubblico del “Savona Downtown Music Festival” (6-7-13-20-27 luglio), organizzato dall'associazione Corelli e dal Comune di Savona. Visto che si prevede un notevole afflusso di pubblico in arrivo anche da fuori Savona, l'amministrazione ha individuato come spazi aggiuntivi, rispetto a quelli ordinari, due parcheggi ulteriori: quello del centro commerciale Il Gabbiano, in corso Ricci, a 10 minuti a piedi dal centro, e quello del centro polifunzionale Le Officine, in via Stalingrado.

Questa mattina la giunta ha assunto una delibera che prevede la possibilità per il pubblico del “Savona Downtown Music Festival” di usufruire fino all'1 di notte del parcheggio de Il Gabbiano (300 posti). Per quanto riguarda il parcheggio delle Officine (1.300 posti, a una ventina di minuti a piedi dal centro) l'amministrazione ha predisposto una navetta gratuita che funzionerà in modo circolare con servizio continuo dalle 18 alle 21 e dalle 23.30 all'1.30 di notte seguendo il percorso: Officinevia Stalingrado-corso Tardy e Benech-corso Mazzini (incrocio via Guidobono)-rotonda Officine. Il servizio sarà attivo nelle giornate del 6 e 7 luglio, “fatto salvo – precisa la delibera – di estenderlo anche nelle restanti giornate dei giovedì di luglio, qualora se ne confermi la necessità in relazione al flusso di persone e al tasso di utilizzo del servizio stesso”.

L'amministrazione ricorda anche che, oltre a questi parcheggi aggiuntivi, sono disponibili, come sempre, anche i parcheggi di piazza del Popolo (1000 posti all'aperto, in centro); via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro); parcheggio dell'Arsenale (271 posti, in Darsena). Per quanto riguarda la piazza, il piano sicurezza prevede per i concerti del 6, 7 e 13 luglio una capienza massima di tremila persone.

L'area spettacolo sarà presidiata da personale della security che controllerà il numero di accessi e sarà dislocato nei 5 varchi di accesso. Le persone potranno sempre entrare e uscire dall'area; ai residenti e ai commercianti, ovviamente, sarà consentito in ogni momento raggiungere la propria abitazione o il proprio negozio. Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune predisporrà un'apposita ordinanza per vetro e lattine.