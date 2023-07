Albenga, Tomatis (FdI): "La fontana di viale Martiri è diventata ricettacolo di rifiuti a cielo aperto"

L’anno scorso un’auto era finita nella fontana di viale Martiri della Libertà, una scena poi diventata virale sui social. L’incidente aveva provocato un piccolo danno all’impianto di illuminazione e ai tubi per il rigetto dell’acqua.

"Da allora – interviene Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia - è stato fatto nulla per sistemare la fontana a pochi passi dalla stazione ferroviaria".

"L’amministrazione – sottolinea il consigliere Tomatis – aveva garantito non solo il ripristino della fontana in tempi veloci, ma di migliorare la sua illuminazione e anche i getti d’acqua per renderla ancora più attraente per i turisti d’estate".

"Ma dopo un sopralluogo – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia – abbiamo scoperto che l’unico intervento che è stato fatto, a distanza di un anno e mezzo dall’incidente, è quella di averla trasformata in una discarica a cielo aperto con bottiglie di birra rotte e cartacce. Naturalmente tutto ciò rappresenta un pessimo biglietto da visita per i turisti e residenti, ma non solo, l'assenza di acqua con l'alta temperatura crea fanghi maleodoranti!".

E così Tomatis invita l’amministrazione a correre ai ripari: "Pur comprendendo lo scarso effetto mediatico per una eventuale riattivazione, chiediamo di intervenire urgentemente per ripristinare la corretta attività della fontana per la stagione turistica peraltro già iniziata".

"Un anno e mezzo di stop, in piena stagione estiva – conclude Tomatis – è davvero troppo e ci sembra davvero incredibile che l’Amministrazione non abbia ancora messo in preventivo un intervento per dare un’immagine positiva di una zona molto frequentata della città".