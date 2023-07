Blackout del sistema informatico per le ricette mediche in Asl2, Arboscello (Pd) chiede delucidazioni in Consiglio regionale

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quale è stata la causa del blocco informatico per le ricette mediche in Asl2 e se sono previste azioni per scongiurare il ripetersi di un evento simile. Il consigliere ha ricordato che nei primi mesi di giugno si è verificato un blocco del sistema informatico che ha causato disagi per molti pazienti che non hanno potuto ricevere le ricette.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che la causa è stato un guasto all’impianto elettrico a supporto del “data center” di Asl2, che ha danneggiato, a sua volta, alcuni sistemi di hardware. Grattarola ha precisato che i tecnici sono intervenuti tempestivamente e hanno lavorato anche la notte successiva per ripristinare il servizio. Per scongiurare altri episodi analoghi – ha aggiunto - sono state programmate ulteriori attività per migliorare l’affidabilità del sistema di distribuzione di energia elettrica.