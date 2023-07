Il vicepresidente regionale Piana e il senatore Bruzzone a Varazze per parlare di "Fruizione moderna del territorio"

Uniti si vince sempre! È questo lo spirito che ha portato il consigliere regionale Alessandro Bozzano a dare il via a una serie di incontri che vogliono porre il territorio della provincia di Savona al centro.

Nella serata di ieri (3 luglio, ndr), in collaborazione con l'associazione "Essere Varazze", ospite del secondo appuntamento il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, accompagnato dal senatore Francesco Bruzzone, per la conferenza "Fruizione Moderna del Territorio", svoltasi non a caso nella città che ospita la sede amministrativa del Parco del Beigua.

Tantissimi gli amministratori savonesi che hanno partecipato all'iniziativa arrivati dal Ponente, dalla Val Bormida e, ovviamente, in massa dal Levante. Presenti anche tanti imprenditori locali, produttori e liberi professionisti.

"Dopo aver parlato di Territorio e Resilienza con l'assessore regionale Giacomo Giampedrone - introduce il consigliere Bozzano - ieri sera il vicepresidente Piana ci ha parlato delle politiche di valorizzazione e promozione del nostro entroterra e dei suoi prodotti tipici. La grande partecipazione riscontrata a entrambi gli appuntamenti mi ha ulteriormente convinto del valore dell'iniziativa, che proseguirà con ulteriori incontri per affrontare le tematiche principali del nostro territorio".

"L'obiettivo - conclude il consigliere savonese - è offrire ad amministratori e cittadini l'occasione di confronto diretto con la Regione, proponendo grandi filoni di interesse comune per un dibattito diretto con l'assessorato competente. Ringrazio il vicepresidente Piana per aver subito accolto la mia proposta e aver collaborato alla realizzazione dell'evento, e l'amico Bruzzone per la significativa partecipazione".

“Ringrazio Bozzano, Pierfederici e gli organizzatori per aver centrato la chiave di volta delle nuove politiche di valorizzazione territoriale – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – che sta nella dinamicità, nell’esaltare l’identità e l’identificazione della comunità e dei viaggiatori con luoghi e percorsi di valore. Presentare le ultime azioni programmatiche proprio nel cuore operativo del Parco del Beigua significa dare maggiore rilievo alle politiche di integrazione costa-entroterra, al nuovo modo di vivere le aree protette e i parchi naturali di 'Liguria preziosa' in cui conciliamo accessibilità e progettualità, alla pianificazione partecipata di area vasta, alla digitalizzazione, passando attraverso iniziative di sensibilizzazione e di dotazione delle informazioni necessarie per affrontare i sentieri con consapevolezza di 'Io cammino sicuro'. Un’anticipazione: stiamo incrementando ulteriormente gli attuali 5132 chilometri della Rete escursionistica della Liguria(REL), con ulteriori percorsi che insistono su 11 Comuni. Eventi come quello di ieri sera sono di proficuo confronto per una pianificazione condivisa e fattiva, per mettere a sistema tutto quello che il territorio può offrire, dalle eccellenze enogastronomiche alla storia sino alle bellezze naturalistiche. Tutto questo è Liguria, paradigma di biodiversità”.

"Per il gruppo di Essere Varazze, di cui Bozzano è membro, è stato un onore organizzare questa rilevante iniziativa - aggiunge il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Il nostro motto è sempre stato 'Vincere con i Fatti' e questo tipo di eventi sono da considerarsi i motori del territorio, per mettere in rete tutte le realtà di un determinato settore e, tramite il confronto diretto, allargare le prospettive iniziando a ragionare come comprensorio. Ringrazio il vicepresidente Piana e il consigliere Bozzano per aver scelto Varazze, sede del Parco del Beigua, per dare vita all'incontro".