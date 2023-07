Rigassificatore a Vado Ligure, il tema approda in Consiglio regionale

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta le valutazioni sull’opportunità di portare la nave rigassificatrice nel porto di Savona/Vado o in Liguria. Il consigliere ha ricordato che sui media è apparsa la notizia che la nave rigassificatrice Snam di Piombino potrebbe approdare nel porto di Savona-Vado e che Toti ha dichiarato che la collocazione dipende da Snam e Ministero, ma non c’è un confronto con le amministrazioni del territorio

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha riposto - su delega del presidente della giunta Giovanni Toti, commissario straordinario per il rigassificatore nel Mar Ligure - spiegando che sono partite le interlocuzioni preliminari con il ministero dell’Ambiente, che i questa fase riguardano l’individuazione del commissario, la definizione dei suoi poteri specificando che devono essere ancora depositate le valutazioni progettuali.

L’assessore si è impegnato a riferire al Consiglio sulle successive valutazioni in merito del commissario e del governo.