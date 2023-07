Rigenerazione urbana, tour savonese per l'assessore Scajola: visiterà Testico, Toirano e Altare

Domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 9:30, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola sarà a Testico per incontrare l’amministrazione locale. A seguire, alle ore 10:15 parteciperà all’inaugurazione del recupero della pavimentazione della frazione Case Soprane di Poggio Bottaro finanziato con fondi di Rigenerazione Urbana.



Alle ore 11:30 a Toirano illustrerà i progetti di rigenerazione urbana del Comune (Municipio di Toirano, via Braida 35).



Alle 13:30 ad Altare effettuerà una visita al cantiere per il completamento per fruibilità del lascito Balestra, ex vetreria del centro storico.