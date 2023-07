Valentina Ghio (Pd) entra nella Commissione d’inchiesta sul femminicidio

La deputata ligure e vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio è stata chiamata a far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La commissione arriva dopo una mozione presentata in parlamento in autunno, in cui i gruppi parlamentari ne avevano chiesto l’istituzione, per contrastare e prevenire ogni forma di violenza a partire da quella contro le donne. Del Gruppo alla Camera Pd insieme a Ghio sono state nominate Sara Ferrari e Antonella Forattini.

“Far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio è un grande onore e una grande responsabilità che cercherò di assolvere con tutto il mio impegno e la mia determinazione”, dichiara La deputata e vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio.

“I femminicidi sono una grande tragedia della società e occorrono misure urgenti e condivise che agiscano anche sulla prevenzione e sugli strumenti di welfare, per consentire alle donne di avere gli strumenti per allontanarsi da chi usa violenza nei loro confronti. Servono interventi sulla cultura e sulla promozione di percorsi di educazione all’affettività e al rispetto, a partire dalla più tenere età, per sviluppare una sensibilità e un’attenzione verso l’altro che non contempli in alcun modo la prevaricazione”, conclude Ghio.