Lo sport arriva all'Università: presentato il nuovo corso di laurea "Politiche, Governance e Informazione dello Sport" (Video)

Diritto, antropologia, economia, statistica, english public speaking e comunicazione, tutte applicate al mondo dello sport: queste le principali materie su cui verterà il nuovo corso di laurea triennale “Politiche, Governance e Informazione dello Sport” (PO.G.I.S.), ideato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DI.S.P.I.) dell’Università di Genova.

Un progetto innovativo che si va a unire all’offerta dell’ateneo genovese, in un momento in cui lo sport è sotto i riflettori anche per la recente entrata in vigore della riforma del mondo sportivo: è attiva dal 1° luglio la modifica dell’art. 33 della Costituzione che esplicita la promozione dello sport, di cui vengono riconosciute la funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute.

Il Corso di laurea in Politiche, governance e informazione dello Sport intende formare figure professionali qualificate a soddisfare i bisogni poliedrici di un settore in crescita, quello relativo allo sport, fornendo agli studenti una preparazione multidisciplinare e innovativa.

L'obiettivo è l’acquisizione di capacità d’intervento gestionale, organizzativo, di programmazione, relazione e comunicazione utili all’avvio di percorsi professionali presso imprese e associazioni private nazionali e multinazionali, organizzazioni ed enti pubblici nazionali, sovranazionali e internazionali, in particolare del settore sportivo.

“Questo corso si rivolge agli studenti dei licei sportivi, che fino a oggi non avevano uno sbocco nel mondo universitario al termine del percorso di studi, ma non solo: è sicuramente interessante per gli sportivi che magari desiderano continuare a muoversi in questo ambiente, o a chi è interessato a lavorare nel mondo della comunicazione sportiva”. Lo dichiara Daniela Preda, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e dell’Università di Genova, che spiega: “Ci aspettiamo buoni numeri, ma si tratta di un corso di laurea completamente innovativo, quindi ci potrebbero essere anche i dubbi di alcuni genitori al momento dell’iscrizione dei propri figli. Gli sbocchi lavorativi saranno, al termine del percorso, su vari livelli: dalle federazioni sportive alle associazioni e società, oltre al mondo della comunicazione e del giornalismo”.

Anche il Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino esprime con soddisfazione il suo appoggio al progetto: “È un’iniziativa di grande pregio che va a coprire un ambito dove serve specializzare i nostri giovani. La Liguria si presta a gestire manifestazioni sportive ed è giusto formare e specializzare dei professionisti che sappiano gestirle, comunicarle e creare un volano di sviluppo per il territorio.

Siamo un ateneo generalista e il nostro valore aggiunto è quello di creare percorsi formativi e progetti di ricerca che uniscono i saperi che possiamo contare al nostro interno. La società attuale presenta grandi sfide, che si affrontano con competenze trasversali: bisogna specializzarsi nei diversi domini e i ragazzi sono abilissimi a trovare l’ambito di specializzazione. Bisogna poi aggiungere elementi di altre discipline, e così si creano figure professionali uniche.

Ci piace giocare su questo terreno, e lo stiamo facendo con un nuovo corso che riunisce elementi di economia, scienze politiche, storia, cultura e promozione territoriale”.

L’Assessora allo Sport Simona Ferro della Regione Liguria aggiunge:“Questo nuovo corso darà la possibilità di creare figure qualificate in ambito sportivo per rispondere alle nuove esigenze in questo ambito.

L’importanza dello sport è diventata di nuovo prepotentemente all’attenzione dopo lo stop legato alla pandemia, quando le attività erano bloccate. Non è solo movimento e attività fisica, ma educa i giovani al rispetto delle regole e presenta ottime opportunità lavorative. Arriva in un momento di conclusione della riforma dello sport, in un momento in cui le società e le associazioni sono alla ricerca di figure qualificate per quanto riguarda le attività lavorative da svolgere a materia sportiva”.

Conclude Alessandra Bianchi, assessora allo Sport del Comune di Genova: “Un’aggiunta che oltre ad ampliare l’offerta dell’Ateneo è una grande opportunità per i giovani. Il corso permette di approfondire e formarsi in campo sportivo toccando varie discipline. Da assessore e da atleta ritengo sia una grande occasione e opportunità da valutare per il percorso di studi universitari. Il mondo dello sport permette di trovare sbocchi professionali importanti, che vanno costruire, colte e capite all’inizio del percorso di studi”.

Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dedicato al corso di laurea triennale Politiche, Governance e Informazione dello Sport.