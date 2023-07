Nervi: la modifica al PUC su Campostano non esclude un nuovo supermercato

Un parcheggio al posto della piscina, ma non del supermercato per l'opposizione che accusa la maggioranza di aver votato la modifica del PUC (Piano Urbanistico Comunale) solo per spianare la strada all'apertura del supermercato a Campostano, in un'area di proprietà di Sogegross che mira a insediare un nuovo punto vendita Basko. L'assessore all'urbanistica Mario Mascia, che ha portato la delibera in consiglio, nega ed elenca le funzioni complementari previste con la modifica al PUC che per la parte commerciale fa riferimento a servizi di vicinato.

Lo stesso Mascia ha però dato parere negativo all'ordine del giorno presentato dal consigliere del Partito Democratico Alberto Pandolfo che ha chiesto a sindaco e giunta di impegnarsi “a escludere categoricamente l’insediamento nell’area di Campostano di una media o grande struttura di vendita, o comunque un supermercato”. Votato con qualche modifica invece l'ordine del giorno di Cristina Lodi (Pd) che ha chiesto di coinvolgere la cittadinanza quando su quell'area ci saranno progetti concreti.

La delibera è stata presentata specificando che si tratta di linee guida per i futuri eventuali progetti con destinazione d'uso a servizi pubblici. Nel dettaglio, viene specificato che “ L’area in esame possiede le caratteristiche morfologiche e localizzative idonee alla realizzazione di nuovi servizi pubblici. […] Appare quindi opportuno confermarne la vocazione ad ospitare funzioni di interesse pubblico, così come già previsto dal precedente PUC, in particolare per la realizzazione di parcheggi pubblici, anche in considerazione della forte attrattività turistica e commerciale del municipio di Nervi”.

Per la minoranza però l'approvazione del testo è di fatto un lasciapassare per l'apertura del supermercato. “Se dovessi scommettere due centesimi direi che in quell'area verrà realizzato un supermercato di 1500 metri quadri con annesso parcheggio”, ha dichiarato il capogruppo Pd Simone D'Angelo.

La delibera, dopo il parere dell'Asl dà il via libera alla riduzione della fascia di rispetto “relativa al cimitero accessibile da via D. Somma, denominato 'Nervi 1', in corrispondenza all’area oggetto del presente atto, con riguardo agli interventi e alle condizioni richiamate nel suddetto parere”. Proprio questa modifica per la minoranza sarebbe fondamentale per l'approdo del supermercato a Nervi. Il capogruppo di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli, proprio sul tema della fascia di rispetto cimiteriale ha chiesto invano che la delibera venisse rimandata.