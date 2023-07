Esche killer per i cani: "Cittadini esasperati e padroni maleducati, spesso gli atti inconsulti sono il frutto di responsabilità collettive"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"In merito alle esche in materiale sintetico posizionate in varie parti del paese di Carcare, penso che evidenzino la rappresentazione di due facce della stessa medaglia, sbagliata, da un lato un cittadino esasperato dalla costante presenza di deiezioni su tutto il territorio, dall'altra padroni di cani estremamente maleducati e sporchi che non hanno rispetto alcuno delle regole del vivere civile, spargendo le loro miserie a destra e a manca".

"Premetto la mia passione per gli animali, totalmente incolpevoli di appartenere a persone di basso profilo sociale, tuttavia il comportamento incivile di queste ultime può innescare pericolose e non giustificabili micce nel cittadino esasperato, spesso la cause di atti inconsulti sono il frutto di responsabilità collettive".

"Spero che i colpevoli di questa iniziativa pericolosa siano individuati mentre sono purtroppo convinto che i maleducati spargitori di regali organici continueranno indisturbati la loro missione"

Luca Caviglia