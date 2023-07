Un inconveniente tecnico cancella l'Intercity per Genova, pendolari furiosi con Trenitalia

Disagi per i pendolari del ponente ligure che questa mattina, a causa di un inconveniente tecnico non hanno potuto viaggiare sul treno Intercity 505. Alcuni viaggiatori sono stati informati via SMS da Trenitalia ieri sera a mezzanotte e mezza, ma altri hanno scoperto della cancellazione del treno solo questa mattina.



Il treno sarebbe dovuto partire da Ventimiglia in direzione Genova. Trenitalia ha autorizzato i viaggiatori a prendere il regionale 3361 per raggiungere la destinazione.