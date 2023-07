L'Ensemble Pro Musica Antiqua di Savona protagonista a Taggia

In palinsesto un concerto dell’Ensemble Pro Musica Antiqua di Savona con un programma che spazierà dalla musica sacra medievale a quella barocca, con strumenti anche di raro ascolto come la bombarda, l’organo positivo e la dulciana. Come già avvenuto per la serata del concerto inaugurale, oltre alla musica ogni evento sarà dedicato alla promozione del territorio e del suo patrimonio. La seconda serata sarà dedicata al ritrovamento ed all’avvenuto restauro del crocifisso quattrocentesco custodito nell’Oratorio della Confraternita del Gonfalone, attraverso un breve intervento del priore legale Fabio Filippi.