Comitato Pensiero Critico e Finale Diritti Umani: il 9 luglio a Borgio Verezzi l'incontro con Pietro Ratto

Il Comitato Pensiero Critico e Finale Diritti Umani invitano la cittadinanza all'incontro con Pietro Ratto che si terrà domenica sera (9 luglio), alle ore 20.30, a Borgio Verezzi in via Pian dei Rossi.

"Il tema dell'incontro sarà quello del ruolo delle lobby nella scuola e del percorso verso la digitalizzazione che il governo, tramite il PNRR e il piano scuola 4.0, sta realizzando in questi mesi - spiegano gli organizzatori - Se non vogliamo consegnare la formazione delle menti dei futuri cittadini all'intelligenza artificiale e all'interesse economico di un pugno di multinazionali, questa è un'occasione per esercitare il dubbio".