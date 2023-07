Subito Fiorentina, poi due trasferte e il Napoli: ecco il calendario del Genoa per la stagione '23/'24

Sarà la Fiorentina, tra le mura amiche del Luigi Ferraris, a segnare l'esordio nella prossima stagione '23/'24 del Genoa che torna, dopo un solo anno di purgatorio in cadetteria, a disputare il campionato di Serie A. Un ritorno nel segno di una partenza tosta con poi due trasferte consecutive in quel di Roma e Torino rispettivamente contro Lazio e Toro.

Un anno, il prossimo, ancora senza "Derby della Lanterna" ma dove non mancheranno comunque al Ferraris le sfide piene d'interesse e attesa per i tifosi genoani. La prima sarà alla quarta giornata contro i campioni d'Italia in carica del Napoli, poi nell'unico turno infrasettimanale che vedrà impegnato il Grifone il 27 settembre in casa contro la Roma, quindi all'ottava giornata il Milan.