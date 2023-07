Bomba d'acqua a Savona, allagate le gallerie di via Don Minzoni e via Vittime di Brescia (FOTO e VIDEO)

Una bomba d'acqua, con qualche accenno di presenza di grandine, ha colpito Savona intorno alle 16 odierne mandando il traffico in tilt in diverse zone della città e causando alcuni allagamenti, in particolare nelle gallerie di via Don Minzoni e via Vittime di Brescia.

Sono bastati 15 minuti di una violenta pioggia a mandare sotto l'acqua il comune capoluogo, dove i disagi sono stati diffusi.

A pagarne le conseguenze più importanti anche la galleria ferroviaria tra Piazza Aldo con la parte finale verso via Vittime di Brescia che si è completamente allagata.

Stessa situazione all'interno della galleria nel tratto a monte di via Vittime di Brescia verso la rotonda all'incrocio con via Risorgimento.

In entrambi i casi, le auto e le moto che attraversavano il tratto hanno dovuto fermarsi per fare retromarcia e tornare indietro.