Morto don Agostino Paganessi, uno dei canonici della cattedrale di Savona

La diocesi di Savona-Noli piange la scomparsa di don Agostino Paganessi. Nato a Cene, comune della Val Seriana, in provincia di Bergamo (Lombardia), il 10 marzo 1945 (78 anni), fu ordinato presbitero il 28 giugno 1976. Era uno dei canonici del Capitolo della Cattedrale di Savona ed ex parroco nelle comunità Maria Ausiliatrice e San Filippo Neri di Savona e San Matteo Apostolo in Luceto, frazione di Albisola Superiore.

Tra i suoi incarichi svolti anche quello di assistente spirituale del Centro Italiano Femminile, del Movimento Rinascita Cristiana, della Società Operaia Cattolica “Nostra Signora di Misericordia” e del Movimento Apostolico Ciechi. Nell’ottobre 2021 a Latiano, in provincia di Brindisi, in Puglia, gli fu conferito il Premio di Bontà per la sua immensa e continua opera di carità nei confronti dei bisognosi.

Domani venerdì 7 luglio, alle ore 18, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta sarà recitato il rosario. Invece sabato 8 luglio alle 10:30, sempre nella basilica, il vescovo monsignor Calogero Marino presiederà il funerale.