Ad Albenga nasce "Le Serre Village": spazio shopping di 10 mila metri quadri

Ad Albenga, sulle orme di una sinergia tra i marchi Decathlon, OVS e Pittarosso e il Centro Commerciale "Le Serre", prende vita un nuovo Parco Commerciale: "Le Serre Village". Con un'ampia area di vendita di oltre 10 mila metri quadri, 750 posti auto disponibili e un flusso previsto di oltre 3 milioni di visitatori annuali per il 2023, il raggruppamento in tandem di quattro strutture vuole diventare un punto di riferimento per lo shopping.

Alberto Passino, Vice Sindaco del Comune di Albenga, ha elogiato l'iniziativa: "Un polo commerciale già consolidato che si unisce per erogare maggiori servizi ai cittadini è sicuramente una notizia positiva. Quando l'offerta si propone alla domanda in modo coordinato e organizzato, non può che stimolare il mercato, a vantaggio del consumatore. Un plauso quindi all'operazione di marketing messa in atto e che si presenterà al pubblico".

"Questa sinergia con marchi importanti permetterà al centro 'Le Serre' di diventare ancora più attrattivo, integrando ulteriormente la forte componente di servizio già garantita dal nostro Ipercoop. Come cooperatori siamo i primi sostenitori dell'idea che l'unione fa la forza, quindi abbiamo perseguito questo accordo con determinazione e siamo certi che porterà buoni risultati", ha sottolineato Luigi Pestarino, direttore Marketing Coop Liguria.

Infine, Davide Teneggi, direttore del Centro Commerciale Le Serre, ha illustrato gli obiettivi futuri: "Con questa iniziativa presentiamo in modo coordinato quattro brand radicati e conosciuti sul territorio. L'obiettivo è dare ai clienti un'offerta integrata, più servizi, sconti e opportunità per tutto l'anno. Abbiamo chiesto la possibilità di avere una fermata del bus idonea per coloro che volessero raggiungere questa zona commerciale senza auto. Sarebbe un ulteriore servizio che Le Serre Village potrebbe garantire ai clienti. Tra i nostri obiettivi abbiamo quello di favorire l'accesso al Parco Commerciale con mezzi sempre più eco sostenibili".

Da domani, venerdì 7 luglio, "Le Serre Village" lancia "Trenta la Fortuna", un'iniziativa che proseguirà per tutti i weekend fino a settembre. Per ogni 30 euro di spesa o multipli, i clienti del Parco Commerciale riceveranno una speciale banconota da 30 euro. I fortunati potranno trasformare queste in buoni sconto reali, verificabili tramite speciali bancomat installati in galleria.