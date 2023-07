Come rendere più facili le pulizie domestiche grazie alle scope elettriche senza fili

Amato e utilizzato da tantissime persone, Dyson è un elettrodomestico di altissimo livello. Non a caso la scopa elettrica senza filo Dyson ha ottenuto un grandissimo successo ed è particolarmente apprezzata.

Scope elettriche senza fili, quali scegliere per le pulizie

Fra le scope elettriche senza fili, quella marcata Dyson è da sempre la più amata. Parliamo infatti di un elettrodomestico studiato e progettato con lo scopo di velocizzare e di semplificare le operazioni di pulizia senza mai rinunciare alla potenza, ma con un minimo ingombro. L’alimentazione è a batteria, con una aspirazione costante che dura sino a 60 minuti, ma senza provocare mai una perdita di potenza grazie a un motore digitale. Il motore Dyson V11 infatti raggiunge sino a 125.000 giri al minuto provocando una potenza di aspirazione del 20% superiore rispetto all’aspirapolvere Dyson Cyclone V10.

Perché questo elettrodomestico è il top per le pulizie? La spazzola garantisce una pulizia potente ed efficace, con le setole di nylon che riescono a penetrare in profondità, rimuovendo anche lo sporco più difficile dalle fibre dei tappeti. I filamenti in fibra di carbonio inoltre contrastano al massimo la forza elettrostatica, rimuovendo la polvere fine negli angoli nascosti e nei pavimenti.

Non solo: la scopa elettrica Dyson si trasforma per andare incontro alle esigenze di chi la usa. Leggerissima e bilanciata, è l’ideale per pulire non solo il pavimento, ma anche il soffitto. Pulisce davvero ovunque, dall’alto al basso sino agli spazi intermedi. Semplicissima da usare e intuitiva, consente di espellere dal contenitore lo sporco con un solo gesto.

Infine le pulizie vengono rese ancora più semplici da altre funzioni molto interessanti. Come lo schermo LCD che consente di visualizzare le differenti funzioni, il livello di manutenzione del filtro e il livello di batteria. Inoltre lo schermo segnala le ostruzioni e svela come rimuoverle in modo efficace.

Chi sceglie Dyson lo fa per un motivo ben preciso. Parliamo di una scopa elettrica senza fili che è stata progettata per rendere più facili ed efficienti le pulizie di casa e non solo. Ha un motore super potente che aiuta a rimuovere qualsiasi tipologia di sporco, anche quello più resistente, compresi i detriti, la polvere che si infiltra ovunque e i peli degli animali domestici.

Quali sono le caratteristiche del Dyson

Quali sono le caratteristiche del Dyson? Si tratta di una scopa elettrica senza filo e sacchetto di Dyson Modello V11 Animal+ con motore da 545 W e capacità di 0.76 Lt. Parliamo di un innovativo sistema di pulizia senza filo che per non costringe a rinunciare alla potenza (la potenza di aspirazione infatti è di 38,6 W), garantendo sino a 60 minuti di pura potenza senza cali. Il sistema è estremamente silenzioso 84 dB, con Schermo LCD che svela tutte le funzioni in uso, il livello batteria e lo stato di manutenzione del filtro.

Le caratteristiche tecniche:

Modello: V11 Animal+;

Alimentazione: Batteria (Nickel-Manganese-Сobalt);

Colore: Blu/Nichel con finiture in Porpora;

Tipo di contenitore della polvere: senza sacchetto;

Aspirapolvere portatile rimovibile;

Montabile a parete;

Tipo di pulizia: secco;

Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere: Ciclonico;

Controllo dell'energia: Auto;

Sistema di filtraggio;

Spazzola: Direct Drive;

Performance:

Potenza motore: 545 W;

Voltaggio della batteria: 25.2 V;

Durata di funzionamento: 60 min;

Potenza di aspirazione: 38.6 W;

Tempo di ricarica: 4.5 h;

Capacità del contenitore: 0,54 L;

Tempo di funzionamento con ugello motorizzato (media velocità): 0 min;

Tempo di funzionamento con ugello motorizzato (alta velocità): 5 min.

Il set è composto da Spazzola Direct Drive, accessorio multifunzione, bocchetta a lancia, mini turbo spazzola, mini spazzola delicata e stazione di ricarica a muro.