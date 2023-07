Il cantante Stash ha il covid, i the Kolors non si esibiranno domani sera in piazza Sisto

Il covid fa saltare il concerto dei The Kolors in programma domani sera. La voce del gruppo, Stash (nome all'anagrafe Antonio Fiordisoino), ha annunciato sui social di avere il covid, ma ci sarà comunque una serata di musica in piazza Sisto.

"Cast d’eccezione per il concerto R101 and Friends in programma domani sera, venerdì 7 luglio a Savona, a ingresso gratuito, - spiega la Regione - nell’ambito delle ‘Notti Bianche’ organizzate da Regione Liguria in collaborazione con le radio del gruppo Mediaset e con il supporto dell’amministrazione comunale. I The Kolors non potranno esibirsi ma l’evento è assolutamente confermato. Sul palco con Lucilla Agosti, la musica di Radio 101 e tanti artisti conosciuti e amati da giovani e giovanissimi: Luigi Strangis, Matteo Romano, Federica Piccolo g, Erwin, Junior Cally e Federica Carta. Da parte della Regione, gli auguri di pronta guarigione ai The Kolors e l’invito ai giovani savonesi e di tutta la provincia a non perdere questo straordinario appuntamento con la musica".

“Siamo ovviamente molto dispiaciuti per il fatto che i The Kolors non verranno a suonare a Savona e auguriamo pronta guarigione a Stash – dice l'Assessore agli Eventi Elisa Di Padova – Ma, vista la grande aspettativa che si era creata attorno a questo concerto del “Savona Downtown Music Festival”, insieme con Regione Liguria, abbiamo ritenuto di dover dare una risposta a tanto entusiasmo che incontrasse il favore del pubblico dei giovanissimi. Voglio ringraziare Radio 101 perché in poche ore è riuscita a mettere in piedi un cast eccezionale, quello di'R101 and Friends, fatto di giovani e validissimi artisti”