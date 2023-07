Le meraviglie del mare protagoniste ad Alassio nel secondo appuntamento con Ligyes e CinemAmbiente

Ligyes e CinemAmbiente rinnovano anche quest’anno l’interesse e la sensibilità comune per il patrimonio marino e ambientale e lo celebrano sabato 8 luglio ad Alassio in Piazza Partigiani alle 21.30 nel secondo appuntamento della kermesse estiva che animerà la cittadina ligure per tutta l’estate.

In questo talk, condotto da Luca Ponzi, direttore TG Rai Liguria, si parlerà delle meraviglie del mare con il professor Paolo Galli, docente di Ecologia marina dell’Università di Milano Bicocca e direttore di un centro di ricerche, il MaRHE Center, situato alle Maldive.

La serata presenterà le meraviglie del mare in maniera leggera ma scientificamente ineccepibile: il professor Galli racconterà di come si diventa biologi marini, di cosa vuol dire studiare il mare, di quali problemi lo affliggono e di quali rimedi possono essere messi in atto per dare un futuro al nostro mare. Per le generazioni future e per quelle presenti.

Si parlerà di restauro delle barriere coralline, una tecnica che ricorda da vicino il restauro delle opere d’arte per cui siamo famosi nel mondo, parleremo dell’importanza dei parchi marini e del perché è fondamentale la loro istituzione per arrivare, come ci chiedono le Nazioni Unite e l’Unione Europea, a proteggere il 30 % dei mari entro il 2030.

“Sono orgoglioso di condividere con il pubblico di Alassio questo momento di riflessione sulle meraviglie dei nostri mari e su cosa possiamo fare per migliorare il suo stato di salute per le generazioni future e presenti” afferma il professor Galli.

Il dialogo con il professore sarà condotto in modo semplice e comprensibile anche per il pubblico dei più piccoli solitamente sempre presente in gran numero nelle scorse edizioni per la serata dedicata al Festival CinemAmbiente. Soprattutto grazie alla proiezione di spezzoni di video tratti da cartoni animati famosi quali Nemo.

“La sostenibilità ambientale e la biodiversità del mare sono due temi molto cari al cinema, dalle origini fino ai nostri giorni - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema - Il racconto che ne farà Paolo Galli sarà sicuramente emozionante e ricco di spunti per il pubblico. Gli spezzoni di grandi produzioni cinematografiche e la spettacolarità visiva delle immagini mostrate dall’archivio del prof Galli saranno senza dubbio un trampolino vincente per il grande potere culturale e comunicativo della Settima Arte”.

Una serata quindi all’insegna dello svago educativo, di riflessione e di speranza, supportati dalla positività che contraddistingue tutti i protagonisti di Ligyes. Il tutto in compagnia del grande cinema di tutti i tempi con al centro il mare e le sue creature.

“Il patrimonio del mare è patrimonio dell’umanità - afferma il sindaco di Alassio, Marco Melgrati -. Noi in Liguria e soprattutto ad Alassio combattiamo ogni anno per tutelare coste e fondali. Questa serata di Ligyes in collaborazione con CinemAmbiente è un dovere civico verso il pubblico che ci segue da anni e verso la platea dei ragazzi che sono qui ad Alassio e che saranno i futuri guardiani del patrimonio marino”.

Un’amministrazione quella di Melgrati particolarmente sensibile alla sostenibilità ambientale al punto da aver introdotto una delega importante quella della Transizione Ecologica: “La cultura è fondamentale per costruire Sistemi Sostenibili. Il primo obiettivo che abbiamo è infatti di tipo divulgativo ovvero contribuire ad accrescere la consapevolezza nei cittadini: la chiave dei cambiamenti e delle transizioni è la conoscenza. È dalla conoscenza che scaturisce la responsabilità individuale, la conoscenza si diffonde e la responsabilità individuale evolve in comportamento collettivo” aggiunge il consigliere Martino Schivo, delegato alla Transizione Ecologica.

Condivide in pieno il presidente del porto “Luca Ferrari”, Rinaldo Agostini: “Il rispetto per l'ambiente marino, nasce e si sviluppa nella società, se viene comunicato e fatto conoscere ai giovani fin da bambini. Bisogna riuscire ad educare i ragazzi e fargli comprendere che il loro futuro e quello delle generazioni a venire, dipende esclusivamente dal nostro comportamento nei confronti dell'ambiente in generale e nello specifico di quello marino. La possibilità di realizzare dei lungometraggi, dei corti o anche dei cartoni animati, che possano far conoscere ed amare il mare, penso sia fondamentale. Mi spingo oltre, a mio parere il Ministero della Pubblica Istruzione, insieme a quello per l'Ambiente, dovrebbero obbligare gli Istituti Scolastici ad inserire nei piani di studio, nelle scuole di ogni ordine e grado, la materia dell'Ecologia, nella sua globalità. Non in modo superficiale e sbrigativo, ma nella sua totalità. La possibilità di ascoltare direttamente, dalla voce del Prof. Paolo Galli, di cosa vuol dire studiare il mare, dei problemi che lo affliggono e di quello che può fare ognuno di noi, per preservare l'ecosistema marino, sarà una grande occasione per tutti noi”.

“Wash4Green è un marchio della società Distribus che si occupa principalmente di lavaggio a secco di dei veicoli in favore di dealer, concessionari ed aziende. Lavaggio a secco significa effettuare l’intero lavaggio di un’auto senza ricorrere all’utilizzo di acqua, e noi ci riusciamo attraverso un metodo di lavoro consolidato e grazie all’utilizzo di detergenti che non generano alcun tipo di schiuma od altro residuo, in perfetta coerenza green. Il nostro non è un semplice lavoro, ci piace immaginare di avere una missione: fare impresa cercando di mettere al centro la sostenibilità - chiosa Filippo Beltrani - Sostenibilità che è una parola che al giorno d’oggi va tanto di moda, ci viene propinata in ogni dove, ma che ognuno di noi ha l’obbligo di tradurre in qualcosa di concreto. Noi lo traduciamo facendo risparmiare dai 150L ai 200L di acqua per ogni lavaggio, preservando l’uso di un bene prezioso come l’acqua”.