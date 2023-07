Notti bianche in centro, divieti, vie chiuse , parcheggi e servizi navetta

Si parte questa sera con il concerto dei Gemelli Diversi - Follya, domani sera toccherà a The Kolors nelle vie interessate dagli eventi sarà vietato vendere bevande da asporto in bottiglie o bicchieri di vetro dalle 19, 30 a mezzanotte e mezza.

Per i giorni 6, 13, 20 e 27 luglio è stata predisposta la chiusura di alcune strade dalle 16. Saranno chiuse al traffico dalle 16 (esclusi i mezzi autorizzati) Piazza del Popolo (da via XX Settembre a via Guidobono), via Verzellino (da via XX Settembre a corso Italia), via Guidobono (da corso Mazzini a Piazza del Popolo), via Luigi Corsi (da Piazza Giulio ll a via XX Settembre), via Manzoni (da via Verzellino a via Paleocapa), via Astengo, in Via Caboto (da piazza Cavallotti a via Untoria), via Untoria (porzione da via Caboto a Vico Gallico), corso Italia (tratta pedonale e ZTL da via dei Vegerio a corso Mazzini escluse le direttrici di marcia di Via Battisti/Pertinace, Via Paleocapa e Piazza Giulio II) , Via Montenotte (da Piazza Mameli a via Luigi Corsi, salvo per coloro che in sosta nella via Montenotte fra via L. Corsi e corso Mazzini devono uscire dall’ area nel senso di marcia consentito), via Garassino.

L'ingresso massimo di persone previsto nell'area dove si terranno i concerti (piazza Sisto e parte di vie limitrofe) è di 3.000 in base al piano della sicurezza vagliato dalla Prefettura. Sono previsti bus navetta e aree di parcheggio "extra" uno al centro commerciale Il Gabbiano (300 posti), in corso Ricci, che sarà aperto fino all’1 di notte e quello delle Officine, in via Stalingrado (1.300 posti). Per collegare il parcheggio delle Officine con il centro è previsto un servizio di navetta gratuito con servizio continuo dalle 18 alle 21 e dalle 23.30 all’1.30 di notte. Il percorso sarà: Officine- via Stalingrado-corso Tardy e Benech-corso Mazzini (incrocio via Guidobono)-rotonda Officine (servizio sarà attivo nelle giornate del 6 e 7 luglio).