Pietra, il maltempo costringe allo spostamento dello spettacolo di Max Angioni: lo show al Teatro Moretti

A causa del maltempo che ha colpito la nostra provincia nelle ultime ore, a Pietra Ligure lo spettacolo del comico Max Angioni si trasferisce al Teatro Moretti Pietra Ligure in piazza Castello con inizio alle 21.

Lo show, inizialmente in programma in piazza San Nicolò, si svolgerà dunque al chiuso all'interno del teatro pietrese: "Purtroppo non riusciamo a garantire tutti i posti a sedere già venduti - spiegano dall'organizzazione - I possessori dei biglietti dalla Fila A alla Fila T (compresa) potranno assistere regolarmente allo spettacolo. Ai possessori dei biglietti dalla Fila U alla Fila Z si procederà al rimborso".