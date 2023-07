Concessioni balneari, Gianni Pastorino (Linea Condivisa): "Realtà e associazioni ricreative abbandonate e penalizzate"

Il 31 dicembre 2023 scadono le concessioni balneari e l’Italia dovrà adeguarsi alla direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE Bolkestein, nonostante le proroghe richieste e le procedure di infrazione.

"Una vera e propria ingiustizia - dice Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale oggi presente in Commissione Regionale III (Attività Produttive) e IV (Territorio e Ambiente) - Mentre infuriano le polemiche sull’applicazione della direttiva Bolkestein i governi che si succedono alla guida del Paese stanno di fatto massacrando le realtà no profit presenti sui nostri litorali".

"Stiamo parlando di associazioni sportive, ricreative e dilettantistiche che negli anni hanno visto il progressivo aumento dei canoni da 360 euro a circa 3500 con l’aggiunta di una cauzione che parte dai 5 mila euro a salire".

"Si tratta di realtà composte in maggioranza da persone pensionate e svolgono sul territorio attività di carattere sociale, di mantenimento e conservazione di parti del nostro litorale, di ausilio ai quartieri. Realtà che spesso rappresentano l’unica possibilità di avere in determinate aree della nostra regione momenti di svago, di socializzazione e di dialogo".

L’Italia è unico Paese europeo che non pone un limite alle spiagge in concessione, lasciando alle Regioni queste scelte. In Liguria le spiagge con stabilimenti balneari sono 1178 e quelle a libera fruizione 118 (70% della superficie occupata secondo Legambiente).

"Una situazione assurda su cui come Consigliere Regionale sono più volte intervenuto ma ad oggi non si è trovata ancora una soluzione con il rischio che queste associazioni e realtà chiudano i battenti lasciando senza un luogo di socializzazione migliaia di persone anziane e non solo - continua Pastorino - La strategia sui nostri litorali va ripensata, non esistono solo gli stabilimenti balneari che, rispetto alle associazioni no profit, svolgono attività a scopo di lucro e pagano canoni in percentuale più bassi".

"Prendere soldi a chi ne ha meno e oltretutto svolge anche un’attività sociale è impensabile. L’ho sottolineato anche stamattina durante l’audizione, da me richiesta, in commissione III e IV con le associazioni del territorio. Abbiamo chiuso la commissione con l’impegno di sentire nuovamente l’Assessore Scajola, il CONI e le diverse realtà ricreative nazionali a cui sono iscritte moltissime di queste società".