L'assessore Sartori a Roma incontra la ministra Santanchè

L'assessore regionale al Turismo e Lavoro Augusto Sartori ha incontrato questa mattina a Roma la ministra del Turismo Daniela Santanchè e la sua capo di gabinetto Erika Guerri.

“È stato un incontro molto cordiale e proficuo – ha commentato Sartori - durante il quale ci siamo confrontati su diversi temi, dagli affitti brevi alla promozione turistica, avendo una visione comune e condivisa. In particolar modo sull'idea che il comparto in l'Italia, e ovviamente in Liguria, è e sarà sempre di più una colonna portante della nostra economia con forti e positive ripercussioni sull'occupazione, specialmente quella giovanile”.